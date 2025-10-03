Aubameyang - Gouiri : Départ acté, l’OM peut trembler !

L'Olympique de Marseille pourrait bien traverser une période délicate cet hiver. Avec la participation d'Amine Gouiri (Algérie) et de Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc, le club phocéen devra composer sans ses deux attaquants pour plusieurs rencontres.
Cette saison, Roberto De Zerbi a le choix pour son attaque. Après l’excellente seconde partie de saison réalisée par Amine Gouiri en début d’année, l’Olympique de Marseille est parvenu à rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang durant l’été, lui permettant d’avoir deux options solides dans le secteur offensif, avec des profils différents. Une profondeur d’effectif qui est la bienvenue avec le retour de la Ligue des champions, mais l’OM va devoir apprendre à faire sans ses deux joueurs dans un futur proche.
La CAN peut faire mal à l’OM
Et pour cause, comme le rappelle La Provence dans ses colonnes du jour, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang vont s’absenter quelques semaines pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L’Algérie sera opposée au Burina Faso, à la Guinée équatoriale et au Soudan dans le groupe E, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires gabonais affronteront la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mozambique dans le groupe F.
L’OM fixé sur son calendrier sans Gouiri et Aubameyang
Selon leur parcours à la prochaine CAN, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang vont rater la réception du FC Nantes en Ligue 1, le 32e et le 16e de finale (en cas de qualification) de l’OM en Coupe de France, le Trophée des champions face au PSG, voire le déplacement à Angers en Championnat. L’OM accueillera Liverpool le 21 janvier 2026 en Ligue des champions, trois jours après la finale de la CAN.