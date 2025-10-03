Aubameyang - Gouiri : Départ acté, l’OM peut trembler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille pourrait bien traverser une période délicate cet hiver. Avec la participation d'Amine Gouiri (Algérie) et de Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc, le club phocéen devra composer sans ses deux attaquants pour plusieurs rencontres.

Cette saison, Roberto De Zerbi a le choix pour son attaque. Après l’excellente seconde partie de saison réalisée par Amine Gouiri en début d’année, l’Olympique de Marseille est parvenu à rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang durant l’été, lui permettant d’avoir deux options solides dans le secteur offensif, avec des profils différents. Une profondeur d’effectif qui est la bienvenue avec le retour de la Ligue des champions, mais l’OM va devoir apprendre à faire sans ses deux joueurs dans un futur proche.

La CAN peut faire mal à l’OM Et pour cause, comme le rappelle La Provence dans ses colonnes du jour, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang vont s’absenter quelques semaines pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L’Algérie sera opposée au Burina Faso, à la Guinée équatoriale et au Soudan dans le groupe E, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires gabonais affronteront la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mozambique dans le groupe F.