Transfert de dernière minute à l'OM : Le coup parfait de Roberto De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela aurait pu ressembler à un panic buy pour remplacer Adrien Rabiot, mais il n'en est rien. En effet, bien qu'il ait été recruté dans les dernières heures du mercato, Arthur Vermeeren était suivi depuis longtemps par l'OM et surtout, d'après son ancien coéquipier Jean Butez, il possède le profil parfait pour le jeu de Roberto De Zerbi.

Ce fut l'une des petites surprises de la fin de mercato de l'OM. Arthur Vermeeren a effectivement débarqué sous la forme d'un prêt en provenance du RB Leipzig, compensant ainsi le départ d'Adrien Rabiot pour l'AC Milan. Mais alors que cela pourrait ressembler à un panic buy, selon son ancien coéquipier au Royal Antwerp Jean Butez, il n'en est rien puisque le milieu de terrain belge possède un profil qui colle parfaitement aux demandes de Roberto De Zerbi.

De Zerbi a trouvé son joueur parfait « On pourrait penser que l'effervescence de l'OM ne colle pas à sa personnalité, mais il n'est pas du tout un panic buy puisque son profil colle parfaitement à ce que veut De Zerbi. Arthur a les capacités physiques pour ce style de jeu, les actions de mardi le prouvent. Il sait presser haut, se projeter rapidement et finir les actions, avec un temps d'avance sur l'adversaire dans la compréhension du jeu », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.