OL - 25M€ : Le transfert de folie qui se prépare !

Pierrick Levallet

L’OL pourrait profiter du mercato hivernal pour se refaire une petite santé sur le plan économique. Le club rhodanien est dans le rouge et devrait donc chercher à vendre avant de pouvoir recruter en janvier. Les dirigeants lyonnais ne devraient donc pas retenir certains noms comme Tanner Tessmann, qui jouirait d’une plutôt bonne cote sur le marché des transferts.

Tessmann sur le départ à l'OL ? D’après les informations de L’Equipe, l’international américain aurait quelques courtisans en Angleterre. L’OL devrait donc le vendre en cas d’offre intéressante. La presse italienne avait récemment indiqué que les pensionnaires de la Ligue 1 avaient fixé leur prix aux alentours de 25M€ pour le milieu de terrain de 24 ans.