Mercato : Le transfert à éviter absolument pour le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins en vue cette saison, Gonçalo Ramos fait courir les rumeurs de transfert autour de lui en ce moment. Le Portugais, cantonné à un rôle de remplaçant, constitue malgré tout une belle solution de secours en cas d'absence devant. Pour Daniel Xuereb, il faut absolument conserver Ramos pour la suite de la saison puisqu'il pourrait avoir un rôle déterminant.

Recruté d'abord en prêt par le PSG en 2023, Gonçalo Ramos s'est montré plutôt adroit depuis son arrivée dans la capitale. Le Portugais reste malgré tout un remplaçant en attaque et la question de son départ suscite des interrogations dans les médias. Si le PSG semble avoir confiance en lui, Daniel Xuereb est aussi d'avis de le garder pour la deuxième partie de saison qui s'annonce disputée.

« C’est important que le PSG le garde pour la deuxième partie de saison » Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Gonçalo Ramos a encore sa place dans l'effectif parisien. Le joueur portugais a quand même joué toutes les rencontres du club depuis le début de la saison sauf 2. « C’est important que le PSG le garde pour la deuxième partie de saison. D’autant plus avec toutes les absences ces derniers temps. Même si les jeunes sont bons aussi, Ramos possède une certaine expérience » analyse d'abord Daniel Xuereb, ancien attaquant du PSG, pour Le Parisien.