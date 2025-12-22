PSG : Riolo répond à Luis Enrique, le violent règlement de comptes en direct !

Samedi soir, le PSG disputait le dernier match de son année 2025. Place désormais à quelques jours de vacances, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique. En effet, l'Espagnol s'est réjoui de ne plus avoir affaire avec la presse pendant cette période. Des propos de Luis Enrique qui ont déclenché la colère de Daniel Riolo.
Après la rencontre de Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot, Luis Enrique était content d'effectuer sa dernière conférence de presse avant un moment. Ayant un rapport conflictuel avec les médias, l'entraîneur du PSG avait ainsi balancé : « Des vacances bien méritées ? Très bien méritées ! J'espère avoir des vacances sans conférence de presse ! Tu as compris ? Plus de conférences de presse ! Aucune conférence de presse ! Rien avec les journalistes ! ».
« Ça veut dire que l’on a enfin le droit de ne pas l’aimer non plus »
Les propos de Luis Enrique ne sont clairement pas passés inaperçus et voilà que Daniel Riolo a tenu à lui répondre lors de l'After Foot. Particulièrement agacé par ce qu'a pu dire l'entraîneur du PSG, le journaliste de RMC a alors balancé : « Comme lui est ravi de ne plus nous voir, c’est bien, ça va nous faire des vacances également. Comme lui ne nous aime pas, ça veut dire que l’on a enfin le droit de ne pas l’aimer non plus, puisque de toute façon ce qu’il veut, c’est ne pas faire les confs ».
« Il n’est pas obligé de mépriser les gens »
« Lui qui est un révolutionnaire, un esprit libre, indépendant, qui sait tout, qui est fantastique, qui fait pipi du parfum, il faut qu’il invente un truc nouveau, de ne plus parler aux journalistes. Il devrait aller au bout du truc, plutôt que de faire un doc où il commence dans les premières minutes par des extraits de l’After à tel point il nous déteste. Lui, tout ce qu’il veut, c’est des lèche-cul partout. Il faut que ce soit que ça et rien d’autre puisque le foot lui appartient. Non, le foot ne lui appartient pas. Il n’est pas obligé de mépriser les gens, sinon on peut lui rendre de la même façon que lui le fait. Je sais que ça énerve les supporters du PSG, mais si c’était un entraîneur qui n’était pas de leur club qui disait ça, ils penseraient exactement la même chose que moi. C’est là où le foot rend fou », a poursuivi Daniel Riolo.