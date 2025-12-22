PSG : Riolo répond à Luis Enrique, le violent règlement de comptes en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi soir, le PSG disputait le dernier match de son année 2025. Place désormais à quelques jours de vacances, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique. En effet, l'Espagnol s'est réjoui de ne plus avoir affaire avec la presse pendant cette période. Des propos de Luis Enrique qui ont déclenché la colère de Daniel Riolo.

Après la rencontre de Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot, Luis Enrique était content d'effectuer sa dernière conférence de presse avant un moment. Ayant un rapport conflictuel avec les médias, l'entraîneur du PSG avait ainsi balancé : « Des vacances bien méritées ? Très bien méritées ! J'espère avoir des vacances sans conférence de presse ! Tu as compris ? Plus de conférences de presse ! Aucune conférence de presse ! Rien avec les journalistes ! ».

« Ça veut dire que l’on a enfin le droit de ne pas l’aimer non plus » Les propos de Luis Enrique ne sont clairement pas passés inaperçus et voilà que Daniel Riolo a tenu à lui répondre lors de l'After Foot. Particulièrement agacé par ce qu'a pu dire l'entraîneur du PSG, le journaliste de RMC a alors balancé : « Comme lui est ravi de ne plus nous voir, c’est bien, ça va nous faire des vacances également. Comme lui ne nous aime pas, ça veut dire que l’on a enfin le droit de ne pas l’aimer non plus, puisque de toute façon ce qu’il veut, c’est ne pas faire les confs ».