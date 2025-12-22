Transfert : Une «grosse pointure» est annoncée au PSG !

Alexis Brunet

Samedi soir contre Fontenay, Gonçalo Ramos a permis au PSG de s’imposer en 32èmes de finale de Coupe de France en inscrivant un doublé. Le Portugais a encore une fois prouvé qu’il était très efficace dans la surface, mais reste à voir s’il continuera à l’avenir à se montrer performant à Paris. Selon Daniel Xuereb, l’attaquant ferait du bien à de nombreuses formations européennes.

Après la Coupe intercontinentale, le PSG avait rendez-vous avec la Coupe de France samedi soir. Le club de la capitale se rendait à La Beaujoire pour y affronter le Vendée Fontenay Foot et cela s’est bien passé pour les Parisiens. Les protégés de Luis Enrique se sont imposés 4-0.

Ramos double buteur Largement favori face à une équipe de N3, le PSG a ouvert le score par l’intermédiaire de Désiré Doué. Par la suite, c’est Ousmane Dembélé qui a parachevé son année 2025 en beauté en inscrivant un penalty. Pour conclure, Gonçalo Ramos y est lui allé de son doublé.