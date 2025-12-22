Transfert : Une «grosse pointure» est annoncée au PSG !

Samedi soir contre Fontenay, Gonçalo Ramos a permis au PSG de s’imposer en 32èmes de finale de Coupe de France en inscrivant un doublé. Le Portugais a encore une fois prouvé qu’il était très efficace dans la surface, mais reste à voir s’il continuera à l’avenir à se montrer performant à Paris. Selon Daniel Xuereb, l’attaquant ferait du bien à de nombreuses formations européennes.
Après la Coupe intercontinentale, le PSG avait rendez-vous avec la Coupe de France samedi soir. Le club de la capitale se rendait à La Beaujoire pour y affronter le Vendée Fontenay Foot et cela s’est bien passé pour les Parisiens. Les protégés de Luis Enrique se sont imposés 4-0.
Ramos double buteur
Largement favori face à une équipe de N3, le PSG a ouvert le score par l’intermédiaire de Désiré Doué. Par la suite, c’est Ousmane Dembélé qui a parachevé son année 2025 en beauté en inscrivant un penalty. Pour conclure, Gonçalo Ramos y est lui allé de son doublé.
« C’est une grosse pointure »
Pas souvent aligné titulaire par Luis Enrique, Gonçalo Ramos a encore une fois prouvé qu’il était un attaquant de grand talent, lui qui est pour le moment le meilleur buteur du PSG cette saison avec neuf réalisations. Selon Daniel Xuereb, le club de la capitale dispose d’une grosse pointure avec le Portugais et il ferait une grave erreur s’il le laissait filer. « C’est important de bénéficier d’un tel joueur dans son effectif. À chaque fois qu’il entre en jeu, il fait la décision. C’est peut-être un joueur qui n’a pas le profil pour l’entraîneur actuel du PSG, mais c’est un avant-centre qui ferait beaucoup de bien dans de nombreux clubs européens. C’est une grosse pointure », a déclaré l’ancien joueur du PSG au Parisien.