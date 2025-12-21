Transfert à 60M€ : La décision qui va dégoûter le PSG !

Pierrick Levallet

Décidé à continuer à miser sur la jeunesse, le PSG pourrait se tourner vers la Bundesliga. Le club de la capitale garderait un œil sur Saïd El Mala, qui pourrait quitter Cologne à l’issue de la saison. Le club allemand aurait déjà fixé son prix pour son crack de 19 ans. L’ailier gauche, lui, aurait déjà une petite idée de sa prochaine destination.

Le PSG devrait s’en tenir à sa ligne directrice sur le mercato pour son prochain recrutement. Le club de la capitale est décidé à miser sur la jeunesse. Et dans cette optique, un prodige de Bundesliga aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. Les Rouge-et-Bleu seraient en effet intéressés par les services de Saïd El Mala. Un transfert ne devrait toutefois être possible que l’été prochain. Et l’ailier de 19 ans de Cologne aurait une petite idée de sa prochaine destination.

«Le montant du transfert sera de 60M€ ou plus» « El Mala peut franchir une nouvelle étape cet été, mais le montant du transfert sera de 60M€ ou plus. Nous avons entendu dire que si le Bayern Munich se montre aussi concret que Tottenham et Manchester United pour le moment, il y aura encore une chance pour le Bayern. Pour l'instant, cependant, ils ne souhaitent pas faire d'offre concrète » a d’abord révélé Christian Falk.