Départ de l’OM : Un buteur valide son grand retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après son départ de l’OM pour rejoindre l’Eintracht Francfort, Elye Wahi pourrait faire son retour en Ligue 1 dès le mois de janvier prochain. Annoncé dans le viseur du Paris FC, l’attaquant âgé de 22 ans aurait donné son accord à l’OGC Nice, convaincu par Franck Haise, son ancien entraîneur au RC Lens.

Il y a bientôt un an, Elye Wahi quittait la Ligue 1 après six mois compliqués passés à l’OM. Parti à l’Eintracht Francfort, l’attaquant âgé de 22 ans est toujours en difficulté, lui qui n’a toujours pas inscrit le moindre but en Bundesliga. Pour se relancer, il pourrait rapidement faire son retour dans le championnat de France.

Wahi a donné son accord à Nice L’Équipe évoquait un intérêt du Paris FC, mais d’après les informations de Foot Mercato, ce serait plutôt l’OGC Nice qu’Elye Wahi pourrait rejoindre. En effet, l’ancien joueur de l’OM aurait déjà donné son accord aux Aiglons, où il retrouverait Franck Haise, son ancien entraîneur au RC Lens et qui l’aurait convaincu.