PSG - Transfert à 60M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG est visiblement décidé à miser sur la jeunesse. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs piocher en Ligue 1 pour offrir une nouvelle solution à Luis Enrique pour son entrejeu. Les dirigeants parisiens seraient intéressés par le profil d’Ayyoub Bouaddi. Et l’intérêt des Rouge-et-Bleu pour le milieu de terrain du LOSC semble se confirmer.

Le PSG pourrait de nouveau miser sur la jeunesse pour renforcer son effectif. Le club de la capitale aimerait offrir une nouvelle solution à Luis Enrique pour son entrejeu. Les dirigeants parisiens exploreraient ainsi plusieurs pistes sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu pourraient notamment piocher directement en Ligue 1.

Le PSG cible Ayyoub Bouaddi sur le mercato En effet, le PSG serait intéressé par le profil d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans a récemment prolongé son contrat au LOSC jusqu’en juin 2029. Cela ne veut toutefois pas dire qu’un transfert est à exclure pour l'espoir français, qui aurait l’embarras du choix sur le mercato.