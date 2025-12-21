PSG : Luis Enrique n’en peut plus, le voeu insolite !

Ce samedi soir, le PSG a disputé son dernier match de l’année 2025, s’imposant à cette occasion face au Vendée Fontenay Foot en Coupe de France (0-4). Place désormais à un repos bien mérité pour Luis Enrique et ses joueurs, qui ont donc quelques jours de vacances pour ses fêtes de fin d’année. De quoi soulager l’entraîneur du PSG, qui n’aura pas de rapport avec la presse pendant cette période.
Pour le PSG, l’année 2025 aura été exceptionnelle, mais qu’elle aura aussi été très longue et épuisante. En effet, le club de la capitale a enchainé les matchs, mais voilà que c’est enfin terminé. Ce samedi, les Parisiens ont disputé la dernière rencontre de l’année et les voilà désormais en vacances pour quelques jours. Une période dont va profiter pleinement Luis Enrique.
« J'espère avoir des vacances sans conférence de presse ! »
Comme ses joueurs, Luis Enrique est donc lui aussi en vacances. Un soulagement pour l’entraîneur du PSG, qui n’aura plus à devoir gérer la presse pendant cette période. « Des vacances bien méritées ? Très bien méritées ! J'espère avoir des vacances sans conférence de presse ! Tu as compris ? Plus de conférences de presse ! Aucune conférence de presse ! Rien avec les journalistes ! », a lâché Luis Enrique, en conférence de presse après la victoire du PSG ce samedi soir.
Une année « historique » pour le PSG !
L’année 2025 est donc terminée pour le PSG. Un exercice dont se souviendra longtemps Luis Enrique. « Un mot pour définir cette année 2025 ? C'est historique pour le club. Normalement, les bilans attendent la fin de la saison vu qu'on est dans la saison 2025/2026. Ça ne peut pas être le moment de faire le bilan mais si on pense seulement à l'année civile de 2025, c'est clair que c'est historique pour le club, pour les Parisiens. On est contents. Mais on est aussi content de les vacances de Noël. C'est bon pour nous d'avoir ce temps de récupération », a reconnu l’entraîneur du club de la capitale.