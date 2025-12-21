PSG : Luis Enrique n’en peut plus, le voeu insolite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le PSG a disputé son dernier match de l’année 2025, s’imposant à cette occasion face au Vendée Fontenay Foot en Coupe de France (0-4). Place désormais à un repos bien mérité pour Luis Enrique et ses joueurs, qui ont donc quelques jours de vacances pour ses fêtes de fin d’année. De quoi soulager l’entraîneur du PSG, qui n’aura pas de rapport avec la presse pendant cette période.

Pour le PSG, l’année 2025 aura été exceptionnelle, mais qu’elle aura aussi été très longue et épuisante. En effet, le club de la capitale a enchainé les matchs, mais voilà que c’est enfin terminé. Ce samedi, les Parisiens ont disputé la dernière rencontre de l’année et les voilà désormais en vacances pour quelques jours. Une période dont va profiter pleinement Luis Enrique.

« J'espère avoir des vacances sans conférence de presse ! » Comme ses joueurs, Luis Enrique est donc lui aussi en vacances. Un soulagement pour l’entraîneur du PSG, qui n’aura plus à devoir gérer la presse pendant cette période. « Des vacances bien méritées ? Très bien méritées ! J'espère avoir des vacances sans conférence de presse ! Tu as compris ? Plus de conférences de presse ! Aucune conférence de presse ! Rien avec les journalistes ! », a lâché Luis Enrique, en conférence de presse après la victoire du PSG ce samedi soir.