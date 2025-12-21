PSG : Une star de retour, que doit faire Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parti disputer la CAN avec le Maroc après sa blessure à la cheville, Achraf Hakimi devrait donc revenir à la compétition en janvier prochain avec le PSG. Alors qu’en son absence, Luis Enrique a parfaitement réussi à le remplacer, que devra choisir l’entraîneur espagnol lorsque le latéral droit marocain sera de retour ?

Depuis le début de saison, le PSG est miné par les blessures. Ainsi, Luis Enrique a constamment été contraint de gérer son effectif avec parcimonie, quitte à faire jouer certains joueurs à des postes différents. Cela a notamment été le cas avec Warren Zaïre-Emery, qui a été repositionné au poste de latéral droit après la blessure d’Achraf Hakimi.

Zaïre-Emery remplace parfaitement Hakimi Blessé depuis novembre, le Marocain ne rejouera pas avec le PSG avant la fin de la CAN qu’il dispute actuellement avec les Lions de l’Atlas. Mais à son retour, que doit faire Luis Enrique ? L’entraîneur parisien va bénéficier de plusieurs options, comme celle de conserver Fabian Ruiz au sein de son entrejeu, et de conserver Zaïre-Emery en tant qu’option de doublure pour Hakimi.