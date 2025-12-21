PSG : Une star de retour, que doit faire Luis Enrique ?

Parti disputer la CAN avec le Maroc après sa blessure à la cheville, Achraf Hakimi devrait donc revenir à la compétition en janvier prochain avec le PSG. Alors qu’en son absence, Luis Enrique a parfaitement réussi à le remplacer, que devra choisir l’entraîneur espagnol lorsque le latéral droit marocain sera de retour ?
Depuis le début de saison, le PSG est miné par les blessures. Ainsi, Luis Enrique a constamment été contraint de gérer son effectif avec parcimonie, quitte à faire jouer certains joueurs à des postes différents. Cela a notamment été le cas avec Warren Zaïre-Emery, qui a été repositionné au poste de latéral droit après la blessure d’Achraf Hakimi.
Zaïre-Emery remplace parfaitement Hakimi
Blessé depuis novembre, le Marocain ne rejouera pas avec le PSG avant la fin de la CAN qu’il dispute actuellement avec les Lions de l’Atlas. Mais à son retour, que doit faire Luis Enrique ? L’entraîneur parisien va bénéficier de plusieurs options, comme celle de conserver Fabian Ruiz au sein de son entrejeu, et de conserver Zaïre-Emery en tant qu’option de doublure pour Hakimi.
Luis Enrique face à un choix cornélien
Mais Luis Enrique pourrait également bouleverser son milieu de terrain. En effet, excellent depuis plusieurs semaines, Warren Zaïre-Emery pourrait renverser la hiérarchie et réintégrer de façon permanente son poste de titulaire au milieu de Vitinha et de João Neves.
Selon vous, que doit faire Luis Enrique lorsqu’Achraf Hakimi sera de retour ? A vos votes !