PSG : Transfert d’une star, c’est la folie à l’étranger !

Blessé depuis début novembre avec le PSG, Achraf Hakimi va disputer à partir de ce dimanche soir, la CAN avec le Maroc. Le capitaine des Lions de l’Atlas vise le titre final, lui qui est adoré en son pays. Depuis son arrivée à Paris en 2021, le Maroc est rapidement devenu un pays fervent supporters du PSG.
Le PSG a perdu l’une de ses plus grosses stars début novembre. Blessé, Achraf Hakimi a énormément travaillé afin de pouvoir disputer la CAN avec le Maroc. Ce dimanche soir, les Lions de l’Atlas ouvrent la compétition qu’ils disputent à domicile face aux Comores, et la vedette parisienne va pouvoir jouer.
Hakimi a participé au développement du PSG à l’étranger
S’il n’est pas encore à 100 %, Achraf Hakimi va faire du bien à la sélection de Walid Regragui et aux supporters marocains. Arrivé au PSG en 2021 en provenance de l’Inter, le latéral droit a tout de suite permis au club parisien d’être énormément suivi au Maroc.
« Depuis qu’ils ont recruté Hakimi, c’est devenu une équipe aimée des Marocains »
Jamel, vendeur dans un souk à Rabat, témoigne auprès de RMC. « Avant les gens n’achetaient pas beaucoup de maillots du PSG. Mais depuis qu’ils ont recruté Hakimi, c’est devenu une équipe aimée des Marocains. Aujourd'hui, on voit beaucoup de maillots de Paris dans les rues au Maroc. Ousmane Dembélé aussi est apprécié parce que sa femme est marocaine », confie-t-il.