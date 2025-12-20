PSG : Transfert d’une star, c’est la folie à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé depuis début novembre avec le PSG, Achraf Hakimi va disputer à partir de ce dimanche soir, la CAN avec le Maroc. Le capitaine des Lions de l’Atlas vise le titre final, lui qui est adoré en son pays. Depuis son arrivée à Paris en 2021, le Maroc est rapidement devenu un pays fervent supporters du PSG.

Le PSG a perdu l’une de ses plus grosses stars début novembre. Blessé, Achraf Hakimi a énormément travaillé afin de pouvoir disputer la CAN avec le Maroc. Ce dimanche soir, les Lions de l’Atlas ouvrent la compétition qu’ils disputent à domicile face aux Comores, et la vedette parisienne va pouvoir jouer.

Hakimi a participé au développement du PSG à l’étranger S’il n’est pas encore à 100 %, Achraf Hakimi va faire du bien à la sélection de Walid Regragui et aux supporters marocains. Arrivé au PSG en 2021 en provenance de l’Inter, le latéral droit a tout de suite permis au club parisien d’être énormément suivi au Maroc.