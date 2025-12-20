PSG : Kylian Mbappé ingrat, le sale coup ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé décidait de partir libre du PSG pour rejoindre le PSG. Malgré ce départ, le Français n’en avait pas vraiment fini avec le club de la capitale, réclamant 55M€ de salaires et primes impayés. Bien décidé à récupérer son argent, Mbappé a été jusque devant le conseil des prud’hommes, qui lui a d’ailleurs donné raison. Un comportement ingrat du désormais joueur du Real Madrid ?

Kylian Mbappé et le PSG ne se sont pas quittés en très bons termes. Depuis plusieurs mois, les deux parties étaient engagées dans un bras de fer à plusieurs millions d’euros. Tout est parti de la demande du désormais joueur du Real Madrid, qui réclamait 55M€ de salaires et primes impayés. Cela s’est alors fini devant le conseil des prud’hommes, qui a décidé de condamner le PSG à verser 61M€ à Mbappé.

« On peut discuter sur le fait que Mbappé peut faire preuve d’une certaine ingratitude » Kylian Mbappé aura donc été jusqu’au bout pour récupérer son argent face au PSG. Est-ce une forme d’ingratitude du Français, qui a évolué pendant 7 ans au sein du club de la capitale ? Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a confié : « C’est le PSG qui a été condamné, le droit du travail est clairement du côté du joueur. Evidemment, indépendamment de toutes considérations sentimentales, attachement au club, reconnaissance, tout ce qu’on veut. De ce point de vue, on peut discuter sur le fait que Mbappé peut faire preuve d’une certaine ingratitude vis-à-vis du PSG qu’il l’a quand même grassement payé pendant 7 ans ».