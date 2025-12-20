Achraf Hakimi : Sa relation avec une célébrité révélée dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le Maroc va donner le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations face aux Comores. D’origine marocaine, Gad Elmaleh sera d’ailleurs les Lions de l’Atlas de Wald Regragui pour cette compétition. Avant la compétition, l’humoriste s’est d’ailleurs confié sur son rapport avec la sélection du Maroc et notamment la star de celle-ci : Achraf Hakimi.

A domicile, le Maroc a une énorme pression sur les épaules pour cette CAN. Les Lions de l’Atlas l’emporteront sur leurs terres ? Pour y arriver, les joueurs de Walid Regragui pourront en tout cas compter sur l’appui du public et les supporters marocains seront très nombreux. On retrouvera notamment un certain Gad Elmaleh.

« C’est un amour ! » Pour Le Parisien, l’humoriste s’est d’ailleurs confié sur son rapport avec la sélection du Maroc avant cette CAN. L’occasion pour Gad Elmaleh d’évoquer notamment sa relation avec Achraf Hakimi. « Je connais Achraf Hakimi ? Oui, j’ai eu l’occasion de le rencontrer, c’est un amour ! Je ne peux pas dire que je le connais mais il m’arrive de lui envoyer des petits messages de félicitations, ce genre de choses. (Étonné) Et il répond ! Toujours avec beaucoup d’humilité, en plus. C’est top », a-t-il d’abord raconté.