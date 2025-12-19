PSG - Hakimi s’en va : La demande improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Achraf Hakimi va quitter le PSG cet hiver pour aller disputer la CAN avec le Maroc, lui qui a pourtant été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche début novembre. Et la chanteuse Marwa Loud, supportrice du Maroc, souhaite que le numéro 2 du PSG soit ménagé en début de compétition.

Absent depuis près d'un mois et demi avec le PSG alors qu'il s'était sérieusement blessé lors du match de Ligue des Champions face au Bayern Munich le 4 novembre dernier (entorse de la cheville gauche), Achraf Hakimi a bel et bien été retenu pour disputer la CAN cet hiver avec le Maroc et va donc quitter son club pendant plusieurs semainrs. Reste à savoir si le latéral droit du PSG sera ménagé en début de compétition comme le souhaite la chanteuse Marwa Loud, supportrice du Maroc.

« Hakimi, c’est le joueur du cœur » « Je l’apprécie déjà parce qu’il joue dans les deux équipes de mon cœur. Et puis, il est super chaud. C’est un athlète de ouf. Il nous représente bien, il nous fait plaisir. Il a l’esprit de famille, on voit comment il est avec sa maman. Ça pourrait être quelqu’un de ma famille. Hakimi, c’est le joueur du cœur », indique Marwa Loud dans une interview pour RMC, avant de formuler une demande spéciale au sélectionneur du Maroc dans sa gestion d'Achraf Hakimi à la CAN.