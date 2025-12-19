Kylian Mbappé rejoint Achraf Hakimi : La signature totalement inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est un secret pour personne, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont toujours très amis dans la vie malgré le départ de l'attaquant français du PSG en 2024. D'ailleurs, les deux hommes pourraient bien se retrouver une nouvelle fois chez Under Armour. L'équipementier du Ballon d'Or Africain tente en effet de convaincre le joueur du Real Madrid.

Deux ans après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé voit un autre bail arriver à son terme l'été prochain, celui avec son équipementier Nike. La firme américaine tente de convaincre l'attaquant du Real Madrid de prolonger. Un enjeu majeur à quelques mois de la Coupe du monde aux Etats-Unis. Par conséquent, les négociations sont intenses et pourraient atteindre des sommes records.

Mbappé avec Hakimi chez Under Armour ? Cependant, comme le révèle RMC Sport, aucun accord n'a été trouvé pour le moment entre les deux parties ce qui ouvre évidemment la porte à d'autres équipementiers. Ainsi, Under Armour aurait fait part de son intérêt. Ce serait l'occasion pour Kylian Mbappé de signer un contrat avec le même équipementier que son grand ami Achraf Hakimi. Néanmoins, face à la concurrence de Nike, Under Armour part de loin.