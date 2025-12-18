PSG : C'est terminé pour Marquinhos ?

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG va disputer les 32èmes de finale de la Coupe de France. En effet, les hommes de Luis Enrique ont rendez-vous avec le Vendée Fontenay Foot à la Beaujoire. Pour cette dernière rencontre de l'année 2025, Marquinhos pourrait être ménagé et remplacé par Lucas Beraldo.

PSG : Marquinhos a joué son dernier match de l'année ? D'une part, Willian Pacho pourrait ne pas faire le voyage à Nantes. A en croire Le Parisien, Luis Enrique aurait décidé de reposer l'un des joueurs qu'il a le plus utilisé depuis le début de la saison. Ainsi, le défenseur central du PSG pourrait partir en vacances pour les fêtes de fin d'année avant ses coéquipiers.