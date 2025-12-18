PSG : Luis Enrique se fait fracasser !

Amadou Diawara

Alors que Matvey Safonov a offert la Coupe Intercontinentale au PSG de Nasser Al-Khelaïfi ce mercredi, Luis Enrique a refusé de se prononcer sur la concurrence avec Lucas Chevalier. Interrogé dans l'émission l'After Foot après la victoire parisienne face à Flamengo, Daniel Riolo s'est emporté, assénant un énorme tacle au coach espagnol.

Ce mercredi, le PSG a battu Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale (1-1, 2-1). Ayant stoppé quatre tirs au but, Matvey Safonov a été le héros de son équipe à Doha (Qatar).

«Luis Enrique, il pisse du parfum» Interrogé après le sacre du PSG en Coupe Intercontinentale, Luis Enrique a refusé de se prononcer sur la concurrence entre Matvey Safonov et Lucas Chevalier. « Si la hiérarchie des gardiens est relancée ? Tu penses que c’est le moment de parler de ça ? C’est le moment d’être uni. C’est le moment de profiter après avoir gagné un nouveau trophée. C’est le moment de féliciter tous les joueurs. Ceux qui ont joué et ceux qui n’ont pas joué. Et le moment de féliciter nos supporters. On veut marquer l’histoire. On continue à marquer l’histoire. Il faut profiter de ces moments », a pesté le coach du PSG.