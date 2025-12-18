Un «chouineur» au PSG, la punchline de Riolo !

Amadou Diawara

Touché à une cheville, Lucas Chevalier n'a pas joué depuis la défaite du PSG face à l'AS Monaco le 29 novembre. Pendant l'absence de l'international français, Matvey Safonov en a profité pour gagner des points auprès de Luis Enrique. Interrogé sur la concurrence entre les deux gardiens du PSG, Daniel Riolo a lâché toutes ses vérités.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé 40M€ (hors bonus) pour arracher Lucas Chevalier au LOSC. Titulaire indiscutable lors de ses premiers mois à Paris, l'international français s'est blessé à la cheville contre l'AS Monaco.

PSG : Chevalier, Safonov... Riolo se lâche ! Taclé violemment par Lamine Camara le 29 novembre, Lucas Chevalier n'a pas rejoué depuis le choc face à l'AS Monaco. Touché à la cheville, le portier de 24 ans était absent contre le Stade Rennais et face à l'Athletic Bilbao. De retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Metz, Lucas Chevalier est resté sur le banc de touche pendant l'intégralité de la partie. Et lors de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, Matvey Safonov a été une nouvelle fois aligné par Luis Enrique.