Un «chouineur» au PSG, la punchline de Riolo !

Touché à une cheville, Lucas Chevalier n'a pas joué depuis la défaite du PSG face à l'AS Monaco le 29 novembre. Pendant l'absence de l'international français, Matvey Safonov en a profité pour gagner des points auprès de Luis Enrique. Interrogé sur la concurrence entre les deux gardiens du PSG, Daniel Riolo a lâché toutes ses vérités.
Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé 40M€ (hors bonus) pour arracher Lucas Chevalier au LOSC. Titulaire indiscutable lors de ses premiers mois à Paris, l'international français s'est blessé à la cheville contre l'AS Monaco.
PSG : Chevalier, Safonov... Riolo se lâche !
Taclé violemment par Lamine Camara le 29 novembre, Lucas Chevalier n'a pas rejoué depuis le choc face à l'AS Monaco. Touché à la cheville, le portier de 24 ans était absent contre le Stade Rennais et face à l'Athletic Bilbao. De retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Metz, Lucas Chevalier est resté sur le banc de touche pendant l'intégralité de la partie. Et lors de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, Matvey Safonov a été une nouvelle fois aligné par Luis Enrique.
«Le mec c'est un daleux, il veut le manger»
Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo s'est lâché sur la concurrence entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov. « Chevalier, ça doit être à l'entraînement, il doit se passer des choses. A l'entraînement, il ne doit pas être exceptionnel. (...) Il est en état de faiblesse mentale, il est déçu par son début de saison et il est totalement fragilisé. Et en plus, à côté, il a un mec qui a la dalle, qui estime qu'il aurait dû avoir plus. Il est passé à côté de sa chance l'année dernière quand on l'a fait jouer à Munich, parce que Donnarumma était un peu limite à ce moment-là. Là, il en a une deuxième et le mec c'est un daleux, il veut le manger. Maintenant, c'est à Chevalier de remettre la tête hors de l'eau. Le foot professionnel, ce n'est pas un truc de chouineur », a balancé le journaliste de RMC Sport.