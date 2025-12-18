Un espion au PSG, l’incroyable annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Encore un pour le PSG. Le club de la capitale est parvenu à rafler son sixième trophée de l’année 2025. Mercredi, la Coupe intercontinentale a été briguée par le Paris Saint-Germain, premier club français de l’histoire à la remporter. Le tout, au bout d’une séance de tirs au but rocambolesque avec deux manqués au PSG… et quatre du côté de Flamengo. De quoi plus que simplement impressionner le coach brésilien Filipe Luis.

Le Paris Saint-Germain a pu célébrer un nouveau titre mercredi soir. Hormis la Coupe du monde des clubs que l’équipe de Luis Enrique a perdu en finale contre Chelsea (0-3), rien n’a résisté au PSG en cette année 2025 : le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et à présent la Coupe intercontinentale des clubs : les Parisiens ont roulé sur tout le monde.

Matvey Safonov en héros La finale de la Coupe intercontinentale opposait le PSG à Flamengo à Doha mercredi. Et un héros s’est distingué dans cette soirée au Qatar : Matvey Safonov. Le portier russe a repoussé quatre tentatives des joueurs du club brésilien pendant la séance de tirs au but qui s’est soldée par 2 marqués pour le PSG et 1 seulement pour Flamengo après le match nul (1-1) à la fin des prolongations. En conférence de presse, Filipe Luis avoue avoir été dégoûté par Safonov.