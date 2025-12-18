Un espion au PSG, l’incroyable annonce !

Encore un pour le PSG. Le club de la capitale est parvenu à rafler son sixième trophée de l’année 2025. Mercredi, la Coupe intercontinentale a été briguée par le Paris Saint-Germain, premier club français de l’histoire à la remporter. Le tout, au bout d’une séance de tirs au but rocambolesque avec deux manqués au PSG… et quatre du côté de Flamengo. De quoi plus que simplement impressionner le coach brésilien Filipe Luis.
Le Paris Saint-Germain a pu célébrer un nouveau titre mercredi soir. Hormis la Coupe du monde des clubs que l’équipe de Luis Enrique a perdu en finale contre Chelsea (0-3), rien n’a résisté au PSG en cette année 2025 : le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et à présent la Coupe intercontinentale des clubs : les Parisiens ont roulé sur tout le monde.
Matvey Safonov en héros
La finale de la Coupe intercontinentale opposait le PSG à Flamengo à Doha mercredi. Et un héros s’est distingué dans cette soirée au Qatar : Matvey Safonov. Le portier russe a repoussé quatre tentatives des joueurs du club brésilien pendant la séance de tirs au but qui s’est soldée par 2 marqués pour le PSG et 1 seulement pour Flamengo après le match nul (1-1) à la fin des prolongations. En conférence de presse, Filipe Luis avoue avoir été dégoûté par Safonov.
«On dirait qu’il a observé notre entraînement d'hier»
Au point où le coach de Flamengo le suspecte d’avoir bien observé l’entraînement collectif de la veille. « Le gardien du PSG a sans doute très bien étudié. Le temps d’arrêt sur le penalty de Pedro, son placement au centre pour celui de Léo... on dirait qu’il a observé notre entraînement d'hier. Vraiment admirable. Félicitations à Paris, qui n'a pas remporté le championnat uniquement aux tirs au but. Ils ont réalisé une saison fantastique et l'ont mérité. Je préfère féliciter Paris et son gardien qui a arrêté tous ces tirs au but et a permis à son équipe de devenir championne ».