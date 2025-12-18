PSG : Luis Enrique clashe encore un journaliste !

Amadou Diawara

Lors de ses débuts au PSG, Luis Enrique avait une relation tendue avec la presse française. D'ailleurs, le coach espagnol est parti au clash avec Alexandre Ruiz, et ce, parce qu'il n'appréciait pas ses questions. Après le sacre du PSG en Coupe Intercontinentale, Luis Enrique a recadré un autre journaliste.

PSG-Flamengo : Luis Enrique a recadré un journaliste Après une accalmie de plusieurs mois, Luis Enrique a recadré un nouveau journaliste ce mercredi soir. Après le sacre du PSG en finale de la Coupe Intercontinentale, l'entraineur de 55 ans s'est emporté face à la presse.