PSG : Luis Enrique clashe encore un journaliste !

Lors de ses débuts au PSG, Luis Enrique avait une relation tendue avec la presse française. D'ailleurs, le coach espagnol est parti au clash avec Alexandre Ruiz, et ce, parce qu'il n'appréciait pas ses questions. Après le sacre du PSG en Coupe Intercontinentale, Luis Enrique a recadré un autre journaliste.
Sur le banc du PSG depuis la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a vécu des moments tendus avec certains journalistes. Le coach espagnol est notamment parti au clash avec Alexandre Ruiz, avant d'avouer qu'il n'aimait pas vraiment se présenter devant les médias.
PSG-Flamengo : Luis Enrique a recadré un journaliste
Après une accalmie de plusieurs mois, Luis Enrique a recadré un nouveau journaliste ce mercredi soir. Après le sacre du PSG en finale de la Coupe Intercontinentale, l'entraineur de 55 ans s'est emporté face à la presse.
«Tu penses que c’est le moment de parler de ça ?»
« Si la hiérarchie des gardiens est relancée après la prestation XXL de Matvey Safonov contre Flamengo ? Tu penses que c’est le moment de parler de ça ? C’est le moment d’être uni. C’est le moment de profiter après avoir gagné un nouveau trophée. C’est le moment de féliciter tous les joueurs. Ceux qui ont joué et ceux qui n’ont pas joué. Et le moment de féliciter nos supporters. On veut marquer l’histoire. On continue à marquer l’histoire. Il faut profiter de ces moments », a pesté Luis Enrique, l'entraineur du PSG. Ses propos ont été rapportés par RMC Sport.