PSG : Marquinhos annonce une folie sur le mercato !

Amadou Diawara

En juin 2011, le PSG a été racheté par QSI. Avec l'arrivée de son nouveau propriétaire, le club de la capitale a pu commencer à rêver plus grand. Sous la houlette de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens pour s'offrir les plus grandes stars de la planète. Comme l'a souligné Marquinhos, ces investissements ont permis à l'écurie rouge et bleu de réaliser une année 2025 historique.

Ce mercredi, le PSG a battu Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Avec ce sacre, le club de la capitale a réalisé une performance historique, ayant remporté six titres en 2025 : La Ligue 1, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Supercoupe d'Europe.

«C’est un club qui a beaucoup investi pour en arriver là» Dans des propos rapportés par Le Parisien, Marquinhos s'est enflammé après la victoire du PSG face à Flamengo ce mercredi, mettant en lumière les investissements XXL réalisés par le club depuis le rachat de QSI. « Vous venez de remporter votre sixième titre en 2025. Est-ce la plus belle année de votre carrière ? C’est la plus belle année du club, d’abord ! On a presque tout gagné, il nous manque seulement le Mondial des clubs. Cette performance montre l’ambition de Paris, la philosophie que nous avons aujourd’hui. C’est un club qui a beaucoup investi pour en arriver là. Cela fait plaisir de pouvoir encore faire partie de ce club et de ce groupe. Il faut continuer, avoir toujours faim et encore travailler pour accomplir encore plus de choses », a déclaré le capitaine du PSG.