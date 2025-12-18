Mbappé contre le PSG : Macron a gagné ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le conseil de prud'hommes a rendu son verdict mardi en condamnant le PSG à débourser la somme de 61M€ bruts à Kylian Mbappé en raison des trois derniers mois de son salaire du contrat parisien impayés et du reste du montant de sa prime à la signature. Une bonne nouvelle pour le gouvernement Macron. Explications.

Président de la République, Emmanuel Macron a milité en 2022 pour que Kylian Mbappé accepte de prolonger son contrat au PSG. Même son de cloche de la part du chef d'Etat deux ans plus tard, sans la même réussite puisque celui qui était entre temps devenu meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain s'envolait vivre son rêve de gosse : arborer la tunique du Real Madrid.

Fin d'une guerre d'un an et demi entre le PSG et Mbappé ? Avant de s'en aller, Kylian Mbappé avait été inclus dans le loft des joueurs indésirables par les hauts décideurs du PSG au vu de son refus d'activer la clause présente dans son ancien contrat afin de le rallonger jusqu'en 2025. Après un accord trouvé entre les différentes parties, Mbappé fut réintégré, mais s'en allait tout de même en tant qu'agent libre comme il l'annonçait début mai 2024. Que ce soit en avril, mai ou juin de cette année-là, le Paris Saint-Germain ne lui avait pas versé ses indemnités mensuelles ni le reste de sa prime à la signature. Le clan Mbappé a donc attaqué le PSG en justice lançant un litige financier de 55M€ entre les deux parties depuis août 2024.

«Cet argent appartient à l’État français. C’est le nôtre, celui des contribuables» Mardi, le conseil de prud'hommes a condamné le Paris Saint-Germain à débourser la somme brute de 61M€. Un montant taxé par l'Etat comme souligné mardi soir par l'un des avocats de Kylian Mbappé sur l'After Foot : Me Thomas Clay. « Cela va coûter aux alentours de 100 millions d’euros. Mais ça veut quand même dire que ces sommes dues à Kylian Mbappé depuis un an et demi ont permis au PSG de thésauriser pendant un an et demi et d'en faire des choses comme acheter des joueurs ou vendre des joueurs. Cet argent appartient à l’État français. C’est le nôtre, celui des contribuables ».