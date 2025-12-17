PSG : «C'est bidon !», le tacle lâché en direct !

Axel Cornic

Après avoir marqué l’histoire e remportant sa première Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain a l’occasion de finir en beauté avec la finale de Coupe intercontinentale. C'est un sixième titre qui se présente en cas de victoire sur Flamengo, mais pour certains le résultat de cette rencontre n’importe pas vraiment.

C’est une fin d’année très chargée pour le PSG. Après avoir disputé les derniers matchs en Ligue 1 et Ligue des Champions, les Parisiens se sont envolés pour le Qatar, où se dispute ce mercredi la finale de la Coupe Intercontinentale. Et c’est historique, puisque jamais une équipe française n’avait participé à cette compétition.

Un sixième titre pour le PSG ? Une victoire permettrait donc au PSG de Luis Enrique de rentrer un peu plus dans l’histoire, notamment avec un sextuplé sur l’année 2025. Mais certains ne semblent pas vraiment donner de poids à cette Coupe Intercontinentale, surtout quand on sait les problèmes qu’un calendrier surchargé a déjà créé du côté de Paris.