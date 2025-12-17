Barcola remplacé : Surprise totale au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le onze de départ concocté par Luis Enrique pour affronter Flamengo a été dévoilé, et il comporte plus surprise. En effet, Bradley Barcola va débuter la rencontre sur le banc puisque l'entraîneur du PSG lui a préféré Lee Kang-In pour épauler Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

Ce mercredi, le PSG va tenter d'entrer encore un peu plus dans l'histoire en remportant la Coupe Intercontinentale pour la première fois. Un exploit qu'aucun club français n'a réussi. Pour cela il faudra venir à bout de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour l'occasion.

Lee préféré à Barcola Et comme à son habitude, Luis Enrique a réservé quelques surprises. Notamment dans le secteur offensif. Annoncé titulaire, Bradley Barcola débutera finalement sur le banc de touche. C'est Lee Kang-In qui lui a été préféré pour occuper le couloir droit de l'attaque du PSG et ainsi épauler Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Le Sud-Coréen, qui pourrait également débuter en faux-neuf selon la configuration choisie par Luis Enrique, est donc récompensé de son très bon début de saison.