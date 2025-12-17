Barcola remplacé : Surprise totale au PSG !

Le onze de départ concocté par Luis Enrique pour affronter Flamengo a été dévoilé, et il comporte plus surprise. En effet, Bradley Barcola va débuter la rencontre sur le banc puisque l'entraîneur du PSG lui a préféré Lee Kang-In pour épauler Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.
Ce mercredi, le PSG va tenter d'entrer encore un peu plus dans l'histoire en remportant la Coupe Intercontinentale pour la première fois. Un exploit qu'aucun club français n'a réussi. Pour cela il faudra venir à bout de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour l'occasion.
Lee préféré à Barcola
Et comme à son habitude, Luis Enrique a réservé quelques surprises. Notamment dans le secteur offensif. Annoncé titulaire, Bradley Barcola débutera finalement sur le banc de touche. C'est Lee Kang-In qui lui a été préféré pour occuper le couloir droit de l'attaque du PSG et ainsi épauler Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Le Sud-Coréen, qui pourrait également débuter en faux-neuf selon la configuration choisie par Luis Enrique, est donc récompensé de son très bon début de saison.
Safonov, l'autre grosse surprise du PSG
L'autre grande surprise du onze de départ du PSG concerne Matvey Safonov, une nouvelle fois préféré dans les buts à Lucas Chevalier. Le portier russe va ainsi enchaîner une quatrième titularisation de suite avec le club de la capitale après être resté sur le banc durant tout le début de saison.
La composition officielle du PSG : Safonov - Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Lee, Doué, Kvaratskhelia