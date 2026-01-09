Zidane : Le gros teasing pour la suite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la veille du quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Nigeria, Luca Zidane a évoqué à la rencontre à venir, affichant sa volonté de ne pas s’arrêter en si bon chemin avec les Fennecs. Pour l’heure, le fils de Zizou n’a pas encaissé le moindre but dans la compétition.

En plus de s’être fait rapidement une place dans le vestiaire de l’Algérie, Luca Zidane connaît également des débuts parfaits sur le plan sportif. Le fils de Zizou, qui a changé de nationalité sportive, n’a pas encaissé le moindre but depuis le lancement de la CAN, une performance qu’il va tenter de prolonger contre le Nigeria ce samedi (17h), en quart de finale.

« On est content pour cette qualification, mais ça ne s’arrête pas là » Une rencontre évoquée ce vendredi par Luca Zidane, promettant de répondre présent pour la suite. « On se prépare bien, ce matin on est arrivés ici à Marrakech. On sait que le Nigeria a une belle attaque, une bonne équipe. On va bien se préparer aujourd’hui pour être prêt demain. (…) On est content pour cette qualification en quart de finale, mais ça ne s’arrête pas là », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Foot Mercato.