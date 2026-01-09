Zidane : Le gros teasing pour la suite !

À la veille du quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Nigeria, Luca Zidane a évoqué à la rencontre à venir, affichant sa volonté de ne pas s’arrêter en si bon chemin avec les Fennecs. Pour l’heure, le fils de Zizou n’a pas encaissé le moindre but dans la compétition.
En plus de s’être fait rapidement une place dans le vestiaire de l’Algérie, Luca Zidane connaît également des débuts parfaits sur le plan sportif. Le fils de Zizou, qui a changé de nationalité sportive, n’a pas encaissé le moindre but depuis le lancement de la CAN, une performance qu’il va tenter de prolonger contre le Nigeria ce samedi (17h), en quart de finale.
« On est content pour cette qualification, mais ça ne s’arrête pas là »
Une rencontre évoquée ce vendredi par Luca Zidane, promettant de répondre présent pour la suite. « On se prépare bien, ce matin on est arrivés ici à Marrakech. On sait que le Nigeria a une belle attaque, une bonne équipe. On va bien se préparer aujourd’hui pour être prêt demain. (…) On est content pour cette qualification en quart de finale, mais ça ne s’arrête pas là », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Foot Mercato.
« On va être prêt pour le match de samedi »
« Maintenant, on est concentré sur le prochain match. Le match du Congo est passé, maintenant on va bien se préparer pour ce match contre le Nigeria. Comme j’ai dit, on sait qu’ils ont une grosse attaque, un bon effectif. Mais nous aussi, on va être prêt pour le match de demain, on va bien se préparer pour ça », a ajouté le fils de Zinedine Zidane.