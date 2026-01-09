PSG : Luis Enrique boucle un renfort, c’est le jackpot !

Alexis Brunet

Lors de son arrivée en 2023 au PSG, Luis Enrique avait décidé de venir avec Borja Alvarez comme entraîneur des gardiens. Une belle promotion pour ce dernier qui n’avait alors fait son travail qu’en D2 espagnole. À Paris, il s’est imposé comme l’un des meilleurs dans son domaine et il y est pour beaucoup dans la réussite des gardiens du club de la capitale lors des séances de tirs au but.

Jeudi soir, contre l’OM, le PSG est encore une fois sorti victorieux d’une séance de tirs au but. Le club de la capitale s’est offert le Trophée des champions grâce à une très belle prestation de Lucas Chevalier qui est aidé depuis son arrivée à Paris de Borja Alvarez, l’entraîneur des gardiens.

« Je ne pense pas qu'il ait une méthode magique » Depuis l’arrivée de Borja Alvarez, le PSG a remporté toutes les séances de tirs au but qu’il a disputées. Selon Alexandre Letellier, qui l’a connu lors de son passage à Paris, l’entraîneur des gardiens du club de la capitale n’est pas un magicien mais plutôt un très grand bosseur. « Un magicien ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait une méthode magique. C'est un gros bosseur, quelqu'un qui travaille beaucoup sur la vidéo. Vous avez donc une idée très précise des préférences des tireurs. Mais il laisse aussi une forme de liberté aux gardiens », a confié l’ancien portier parisien à L’Équipe.