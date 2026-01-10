OL - Lacazette : Le transfert surprise qui se prépare !

Pierrick Levallet

Après le départ d’Alexandre Lacazette, l’OL s’est activé l’été dernier sur le mercato pour se trouver un nouvel attaquant de pointe. Le club rhodanien a ainsi mis la main sur Martin Satriano avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. L’international uruguayen pourrait toutefois quitter les Gones dès cet hiver.

L’été dernier, le mercato a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a perdu plusieurs éléments importants, dont Alexandre Lacazette. Et pour le remplacer, les dirigeants lyonnais sont allés chercher Martin Satriano juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. Mais l’international uruguayen n’a pas vraiment convaincu son monde dans le Rhône.

Martin Satriano sur le départ cet hiver ? L’attaquant de 24 ans pourrait ainsi quitter l’OL dès cet hiver. Et Martin Satriano aurait déjà des prétendants sur le mercato. D’après les informations de Voz de Asturias, le Real Oviedo aurait coché le nom du buteur uruguayen sur sa liste. Avec l’arrivée d’Endrick chez les Gones, Martin Satriano devrait voir son temps de jeu se réduire considérablement.