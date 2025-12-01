OL : Le retour surprise d’Alexandre Lacazette !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche, lors de la réception du FC Nantes (3-0), l’OL fêtait ses 75 ans d’histoire. L’occasion parfaite pour Alexandre Lacazette de faire son retour à Lyon, lui qui est parti en Arabie Saoudite, au Neom FC, l’été dernier. S’il n’a pas participé à la cérémonie avec les légendes du club, l’attaquant de 34 ans a assisté à la rencontre et est venu saluer ses anciens coéquipiers.

Quoi de mieux qu’une large victoire pour célébrer l’anniversaire du club. Après quatre matchs consécutifs sans succès en Ligue 1, l’OL s’est imposé lors de la réception du FC Nantes (3-0) dimanche, le soir où les Gones fêtaient leurs 75 ans d’existence, avec en face un certain Anthony Lopes.

Une soirée spéciale pour Lopes « Ce match contre Lyon, c'est la première date que j'ai cochée quand le calendrier est sorti », a confié le gardien du FC Nantes au micro de Ligue 1+, parti à contrecœur janvier dernier et qui a pu dire au revoir aux supporters de l’OL. Mais en plus d’Anthony Lopes, une autre légende du club était également présente ce soir-là.