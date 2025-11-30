Luis Enrique à l’OL, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, la rencontre entre l’OL et le FC Nantes sera le dernier match où Paulo Fonseca est suspendu. Dès la semaine prochaine, l’entraîneur des Gones pourra donc faire son grand retour sur le bord du terrain. Mais voilà que Fonseca n’a pas écarté par la possibilité de faire comme Luis Enrique et passer ainsi une partie des matchs en tribunes pour regarder de haut son équipe.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique a décidé d’innover depuis quelques semaines maintenant. En effet, l’Espagnol n’hésite pas à passer la première mi-temps de certaines rencontres dans les tribunes pour superviser son équipe avant ensuite de rejoindre le banc de touche. De quoi donner des idées à ses homologues. C’est ainsi qu’à l’OL, Paulo Fonseca pourrait imiter Luis Enrique alors que sa suspension touche à sa fin.

« Ce n’était pas facile, mais… » Sa suspension étant bientôt terminée, Paulo Fonseca va pouvoir retrouver le banc de l’OL. A ce propos, en conférence de presse, il a notamment expliqué : « Nous aurons le temps d’en parler la semaine prochaine. Notre vision est différente. Cette proximité avec les joueurs avant le match, dans le vestiaire, m’a manqué. Les moments après les matchs aussi. Ce n’était pas facile, mais nous avons eu une bonne gestion de mon absence ».