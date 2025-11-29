Une star de l'OL avec Mbappé : Il veut partir, l'annonce en public !

La Coupe du Monde 2026 va démarrer le 11 juin en Amérique du Nord. Alors qu'il enchaine les performances XXL avec l'OL ces derniers mois, Corentin Tolisso a réaffirmé sa volonté de défendre les couleurs de l'équipe de France cet été. Snobé par Didier Deschamps pour le moment, le milieu de terrain des Gones tient à rejoindre la bande à Kylian Mbappé.
L'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Conscient de la situation, Corentin Tolisso veut absolument faire le voyage en Amérique du Nord avec la bande à Kylian Mbappé cet été. La compétition étant organisée du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
«La Coupe du monde est un objectif»
Présent en conférence de presse ce samedi, Corentin Tolisso (31 ans) a expliqué à quel point il souhaitait être rappelé par Didier Deschamps en équipe de France. « J'ai ce petit regret de ne pas aller au-dessus quand je me sens bien comme ça. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus », a déclaré le numéro 8 et capitaine de l'OL, avant d'en rajouter une couche.
«J'y crois dur comme fer»
« À moi d'être régulier, de performer et je crois vraiment au fait que le travail va être récompensé. J'y crois dur comme fer. La Coupe du monde est un objectif. Cela m'aide à performer sur le terrain, puisque je sais où je veux aller. Je pars de loin, car vous voyez comme moi les décisions qui sont prises. Je les respecte. Je ne lâcherai pas. Si je suis amené à y aller, je serai très content. Si je n'y vais pas, mes filles seront très contentes », a conclu Corentin Tolisso, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OL.