Une star de l'OL avec Mbappé : Il veut partir, l'annonce en public !

Amadou Diawara

La Coupe du Monde 2026 va démarrer le 11 juin en Amérique du Nord. Alors qu'il enchaine les performances XXL avec l'OL ces derniers mois, Corentin Tolisso a réaffirmé sa volonté de défendre les couleurs de l'équipe de France cet été. Snobé par Didier Deschamps pour le moment, le milieu de terrain des Gones tient à rejoindre la bande à Kylian Mbappé.

L'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Conscient de la situation, Corentin Tolisso veut absolument faire le voyage en Amérique du Nord avec la bande à Kylian Mbappé cet été. La compétition étant organisée du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«La Coupe du monde est un objectif» Présent en conférence de presse ce samedi, Corentin Tolisso (31 ans) a expliqué à quel point il souhaitait être rappelé par Didier Deschamps en équipe de France. « J'ai ce petit regret de ne pas aller au-dessus quand je me sens bien comme ça. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus », a déclaré le numéro 8 et capitaine de l'OL, avant d'en rajouter une couche.