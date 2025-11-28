L'OL annonce un coup de folie !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OL n'a laissé aucune chance au Maccabi Tel Aviv. Grâce notamment à un triplé de Corentin Tolisso, les Gones ont écrasé le club israélien à l'extérieur (0-6). Interrogé après le carton de l'OL, le milieu de terrain de 31 ans s'est réjoui d'avoir inscrit le 500ème but de son club sur la scène européenne.

Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue Europa, l'OL s'est déplacé sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv. La bande à Corentin Tolisso est rentrée à Lyon avec les trois points ce jeudi soir, ayant étrillé son adversaire israélien à la TSC Arena (0-6).

Tolisso inscrit le 500ème but européen de l'OL Auteur d'un triplé face au Maccabi Tel Aviv, Corentin Tolisso a marqué le 500ème but de l'histoire de l'OL sur la scène européenne, et ce, à la 25ème minute de jeu. Ce qui n'a pas manqué de le faire réagir.