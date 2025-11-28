L'OL annonce un coup de folie !

Ce jeudi soir, l'OL n'a laissé aucune chance au Maccabi Tel Aviv. Grâce notamment à un triplé de Corentin Tolisso, les Gones ont écrasé le club israélien à l'extérieur (0-6). Interrogé après le carton de l'OL, le milieu de terrain de 31 ans s'est réjoui d'avoir inscrit le 500ème but de son club sur la scène européenne.
Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue Europa, l'OL s'est déplacé sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv. La bande à Corentin Tolisso est rentrée à Lyon avec les trois points ce jeudi soir, ayant étrillé son adversaire israélien à la TSC Arena (0-6).
Tolisso inscrit le 500ème but européen de l'OL
Auteur d'un triplé face au Maccabi Tel Aviv, Corentin Tolisso a marqué le 500ème but de l'histoire de l'OL sur la scène européenne, et ce, à la 25ème minute de jeu. Ce qui n'a pas manqué de le faire réagir.
«Je me suis pincé quand je suis rentré dans le vestiaire»
« C’est fou, tout simplement. Je ne réalise pas trop encore, je me suis pincé quand je suis rentré dans le vestiaire pour être sûr que c’était réel, mais franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir d’avoir gagné, d’avoir mis autant de buts, de ne pas avoir encaissé (de but), d’avoir proposé du bon football. On a pris ce match très sérieusement. Ça faisait quelques matchs qu’on n’avait pas gagné, donc on avait vraiment à cœur de gagner. C’est chose faite, c’est bien pour la confiance et maintenant, il faut enchaîner », s'est enflammé Corentin Tolisso après le coup de sifflet final de Maccabi Tel Aviv - OL. Ses propos ont été rapportés par Le Parisien.