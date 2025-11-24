OL : Le nouveau crack repéré grâce à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entré en jeu dimanche face à Auxerre (0-0), Adil Hamdani est devenu le troisième plus jeune joueur de l’OL à évoluer en professionnel au XXIe siècle, après Willem Geubbels et Rayan Cherki. Un joueur repéré lors du challenge des réserves face à l’OM et qui à seulement 16 ans a tapé dans l’œil du staff lyonnais, comme l’a confié Jorge Maciel.

En remplaçant Adam Karabec en fin de match dimanche contre Auxerre (0-0), Adil Hamdani est entré dans l’histoire de l’OL. Âgé de 16 ans et 306 jours, il est devenu le troisième plus jeune joueur de Lyon en Ligue 1 au XXIe siècle, derrière Willem Geubbels (16 ans et 38 jours) et Rayan Cherki (16 ans et 63 jours).

Grands débuts en pro pour Hamdani Convoqué pour la première fois dans le groupe, Adil Hamdani a pu disputer une dizaine de minutes à l’Abbé Deschamps et tout porte à croire qu’on le reverra cette saison. Comme l’a confié Jorge Maciel après la rencontre, le jeune ailier a impressionné le staff de l’OL depuis qu’il a intégré le groupe professionnel.