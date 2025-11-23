Transfert d'Endrick : L'OL prépare une autre surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus d’Endrick, qui devrait être prêté sans option d’achat par le Real Madrid, un autre renfort pourrait arriver à l’OL lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, c’est en défense centrale qu’un joueur pourrait être recruté cet hiver, mais des éventuelles arrivées seront en revanche conditionnées à des départs.

Bien que sa masse salariale soit encadrée, l’OL s’était laissé l’été dernier une petite marge de manœuvre dans l’optique du mercato hivernal. Endrick devrait être le premier à venir renforcer l’effectif de Paulo Fonseca cet hiver, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat en provenance du Real Madrid.

Endrick de plus en plus proche de l’OL Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’international brésilien (14 sélections) veut rejoindre l’OL, où il sait qu’il aura l’opportunité d’avoir du temps de jeu. Les deux clubs négocient les derniers détails de leur accord et Lyon prendra en charge une partie du salaire de l’attaquant du Real Madrid.