Transfert à l'étranger : Le Paris FC a eu chaud !

Amadou Diawara

Lors du mercato hivernal 2024, Vincent Marchetti a quitté l'AC Ajaccio, son club formateur ; et ce, pour s'engager en faveur du Paris FC. Comme l'a avoué le milieu de terrain français (28 ans), il aurait pu être transféré à l'étranger avant de rejoindre le club présidé par Pierre Ferracci.

Formé à l'AC Ajaccio, Vincent Marchetti a rejoint l'AS Nancy Lorraine lors de l'été 2016. Et après quatre saisons chez les Chardons, le milieu de terrain de 28 ans a fait son retour en Corse.

Marchetti a signé au Paris FC en janvier 2024 Tombée sous le charme de Vincent Marchetti, la direction du Paris FC a fait le nécessaire pour le recruter lors du mercato hivernal 2024. Alors que le joueur français pensait à quitter l'hexagone, les hautes sphères du PFC ont réussi à le convaincre de rejoindre la capitale.