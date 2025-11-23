Transfert à l'étranger : Le Paris FC a eu chaud !

Lors du mercato hivernal 2024, Vincent Marchetti a quitté l'AC Ajaccio, son club formateur ; et ce, pour s'engager en faveur du Paris FC. Comme l'a avoué le milieu de terrain français (28 ans), il aurait pu être transféré à l'étranger avant de rejoindre le club présidé par Pierre Ferracci.
Formé à l'AC Ajaccio, Vincent Marchetti a rejoint l'AS Nancy Lorraine lors de l'été 2016. Et après quatre saisons chez les Chardons, le milieu de terrain de 28 ans a fait son retour en Corse.
Marchetti a signé au Paris FC en janvier 2024
Tombée sous le charme de Vincent Marchetti, la direction du Paris FC a fait le nécessaire pour le recruter lors du mercato hivernal 2024. Alors que le joueur français pensait à quitter l'hexagone, les hautes sphères du PFC ont réussi à le convaincre de rejoindre la capitale.
«Avant de signer au Paris FC, j’envisageais de partir à l’étranger»
« Quand des proches viennent me voir, on va souvent au théâtre ou dans des Comedy clubs, des endroits qu’on ne trouve pas forcément à Ajaccio. Le foot me permet de vivre des expériences différentes et de découvrir autre chose. Avant de signer au Paris FC, j’envisageais d’ailleurs de partir à l’étranger pour connaître une autre culture », a avoué Vincent Marchetti lors d'un entretien accordé au Parisien.