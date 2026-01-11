OM : Transfert confirmé en direct, «j’ai un peu peur» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite de l'OM, Robinio Vaz a intégré plus régulièrement l'effectif de Roberto De Zerbi cette saison avec de belles promesses pour l'avenir. Mais forcément l'attaquant a attiré d'autres clubs qui l'ont surveillé de près et il pourrait quitter le club prochainement. D'après Maxime Chanot, la vente semble inévitable.

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en entrant en jeu quasiment à chaque match, Robinio Vaz a fait parler de lui à Marseille depuis le début de la saison. Il n'est donc pas surprenant de voir d'autres clubs s'intéresser à lui, à commencer par l'AS Roma. L'OM pourrait accepter de voir partir sa pépite.

Robinio Vaz sur le départ ? Ces derniers jours, l'AS Roma s'est montrée assez insistante pour le recrutement de Robinio Vaz. Ce dernier est lié à l'OM jusqu'en 2028 pour le moment mais sa vente pourrait arriver assez vite. « La manière dont s’est orienté Medhi Benatia dans sa com, j’ai du mal à le voir faire marche arrière. Pour moi, on s’oriente vraiment sur une vente de Robinio Vaz, à court terme ou moyen terme. (…) J’espère sincèrement qu’il y aura un dénouement positif pour l’OM, mais j’ai un peu peur » déclare Maxime Chanot dans l'After Foot de RMC.