OM : Transfert confirmé en direct, «j’ai un peu peur» !

Jeune pépite de l'OM, Robinio Vaz a intégré plus régulièrement l'effectif de Roberto De Zerbi cette saison avec de belles promesses pour l'avenir. Mais forcément l'attaquant a attiré d'autres clubs qui l'ont surveillé de près et il pourrait quitter le club prochainement. D'après Maxime Chanot, la vente semble inévitable.
Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en entrant en jeu quasiment à chaque match, Robinio Vaz a fait parler de lui à Marseille depuis le début de la saison. Il n'est donc pas surprenant de voir d'autres clubs s'intéresser à lui, à commencer par l'AS Roma. L'OM pourrait accepter de voir partir sa pépite.
Robinio Vaz sur le départ ?
Ces derniers jours, l'AS Roma s'est montrée assez insistante pour le recrutement de Robinio Vaz. Ce dernier est lié à l'OM jusqu'en 2028 pour le moment mais sa vente pourrait arriver assez vite. « La manière dont s’est orienté Medhi Benatia dans sa com, j’ai du mal à le voir faire marche arrière. Pour moi, on s’oriente vraiment sur une vente de Robinio Vaz, à court terme ou moyen terme. (…) J’espère sincèrement qu’il y aura un dénouement positif pour l’OM, mais j’ai un peu peur » déclare Maxime Chanot dans l'After Foot de RMC.
L'OM a trouvé sa première vente
Avec un jeune talent de 18 ans dans ses rangs, l'OM peut espérer faire une grosse vente sur le mercato et cela pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions aux dirigeants du club de la cité phocéenne. Reste à savoir si la vente de Robinio Vaz fait vraiment partie des plans.