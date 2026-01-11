Mercato - OM : Le coup de pression à 60 000€ !

Si l’objectif était dans un premier temps de le prolonger, l’OM s’est finalement résolu à céder Robinio Vaz lors de ce mercato hivernal. Les dirigeants marseillais ont décidé d’arrêter les négociations après le refus par le joueur et son entourage d’une offre d’un salaire de 60 000€ par mois et l’AS Rome est désormais annoncée sur la piste de l’attaquant âgé de 18 ans.
Comme l’a annoncé Pablo Longoria le mois dernier, l’OM doit d’abord vendre avant d’acheter lors de ce mercato et pourrait réaliser une belle vente avec Robinio Vaz. Le club a fixé un prix d’environ 25-30M€ pour l’attaquant âgé de 18 ans, même si sa volonté était de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028.
L’OM a proposé 60 000€ par mois à Vaz
Mais les négociations en ce sens n’ont rien donné. Comme indiqué par La Provence, l’OM a proposé un salaire mensuel de 60 000€, une offre refusée par Robinio Vaz et son entourage. La direction olympienne n’a pas voulu rentrer dans la surenchère et a alors stoppé les discussions directement.
Les mots de Massara sur la piste Vaz
Si des clubs anglais et allemands seraient intéressés, ce serait surtout l’AS Rome qui aimerait s’attacher les services de Robinio Vaz, bien que Frederic Massara, directeur sportif de la Louve, ait déclaré samedi : « Robinio Vaz est un grand talent, mais cet accord est très improbable. Je ne pense pas que l'Olympique de Marseille souhaite vendre Robinio Vaz... et plusieurs grands clubs sont intéressés, trop nombreux. »