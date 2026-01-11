Mercato - OM : Le coup de pression à 60 000€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’objectif était dans un premier temps de le prolonger, l’OM s’est finalement résolu à céder Robinio Vaz lors de ce mercato hivernal. Les dirigeants marseillais ont décidé d’arrêter les négociations après le refus par le joueur et son entourage d’une offre d’un salaire de 60 000€ par mois et l’AS Rome est désormais annoncée sur la piste de l’attaquant âgé de 18 ans.

Comme l’a annoncé Pablo Longoria le mois dernier, l’OM doit d’abord vendre avant d’acheter lors de ce mercato et pourrait réaliser une belle vente avec Robinio Vaz. Le club a fixé un prix d’environ 25-30M€ pour l’attaquant âgé de 18 ans, même si sa volonté était de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028.

L’OM a proposé 60 000€ par mois à Vaz Mais les négociations en ce sens n’ont rien donné. Comme indiqué par La Provence, l’OM a proposé un salaire mensuel de 60 000€, une offre refusée par Robinio Vaz et son entourage. La direction olympienne n’a pas voulu rentrer dans la surenchère et a alors stoppé les discussions directement.