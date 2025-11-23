Transfert à l'OM : La catastrophe à 30M€ ?

Axel Cornic

Très suivi lorsqu’il évoluait à Galatasaray, Sacha Boey a décidé de poursuivre sa carrière en Allemagne, avec sa signature au Bayern Munich en 2024. Mais les choses ne se passent pas au mieux pour le latéral droit français, qui pourrait bien être l’une des occasions du mercato hivernal, avec l’Olympique de Marseille qui le suivrait de près.

Le mois de janvier approche à grands pas et avec lui, les rumeurs de mercato. Elles sont nombreuses à concerner l’OM, qui souhaiterait encore se renforcer, après avoir déjà modifié en profondeur l’effectif cet été. Et un nom revient régulièrement dans le sud de la France...

L’OM peut avoir Sacha Boey cet hiver C’est celui de Sacha Boey, latéral droit très offensif qui avait déjà tapé dans l’œil de Medhi Benatia il y a quelques temps. D’après les informations de Sky Sport Deutschland, le Bayern Munich souhaiterait le vendre lors du mercato estival et l’OM semble être une option sérieuse, même si le joueur aurait également été proposé à la Juventus.