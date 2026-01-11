NBA - Rupture avec Wembanyama : C’est le choc !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama est déjà considéré comme l’un des meilleurs en NBA. À 22 ans, le Français continue de prouver qu’il est doté d’un potentiel hors-norme comme depuis son arrivée dans la ligue américaine. Jusqu’à présent, le phénomène des San Antonio Spurs faisait ainsi l’unanimité aux Etats-Unis. Mais ce ne serait plus le cas désormais, puisque certains seraient prêts à miser sur d’autres joueurs que Wemby pour construire leur franchise.

«Il ne ferait pas ce qu’il fait avec les Spurs» « Je choisis Cade Cunningham plutôt que Wembanyama. Ensuite, je prends Anthony Edwards, puis seulement après Wemby. Qu’est-ce que Wemby ferait dans une équipe comme Memphis ? Sans manquer de respect aux Grizzlies, il jouerait bien, mais il ne ferait pas ce qu’il fait avec les Spurs » a ainsi expliqué Jason Williams dans des propos rapportés par Parlons Basket.