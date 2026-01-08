NBA : Wembanyama avec une star française, il hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Spurs accueillaient les Lakers. Et la rencontre a tourné en faveur de Victor Wembanyama et ses coéquipiers (107-91). Une victoire obtenue face à du très beau monde. En effet, au bord du parquet, on pouvait notamment retrouver un certain Léon Marchand, venu supporter Wembanyama. Une présence qui a d’ailleurs fait énormément plaisir à la star de la franchise de San Antonio.

En NBA, il est désormais habituel de voir certaines des plus grandes stars mondiales, de tous les secteurs, venir assister aux matchs. Les grands noms se bousculent en courtside et les San Antonio Spurs attirent également du beau monde grâce bien évidemment à Victor Wembanyama. C’est ainsi que pour le dernier match face aux Lakers, c’est Léon Marchand, nageur français qui pris une envergure mondiale depuis son carton aux Jeux Olympiques, qui est venu soutenir son compatriote.

« Je ne sais pas si on a eu aussi lourd que lui en courtside sur la saison » Bien évidemment, Victor Wembanyama et Léon Marchand ont pris la pose ensemble en marge de cette rencontre entre San Antonio et les Lakers. D’ailleurs, après la victoire de sa franchise, la star des Spurs a évoqué la présence du nageur en conférence de presse, confiant alors : « C’est super de le voir là. C’est inspirant aussi parce qu’on côtoie les meilleurs joueurs du monde un peu tous les soirs avec notre activité. Mais le voir là, voir un gars qui pèse comme ça, je ne sais pas si on a eu aussi lourd que lui en courtside sur la saison ».