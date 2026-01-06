NBA : C’est terminé pour Wembanyama ?

Pierrick Levallet

Auteur d’une plutôt bonne saison jusqu’à présent, Victor Wembanyama a été mis au repos forcé depuis une semaine. Le Français souffre d’une hyperextension d’un genou. Le phénomène des San Antonio Spurs pourrait toutefois faire son retour sur le parquet dans la nuit de ce mardi à ce mercredi contre les Memphis Grizzlies.

Fin de convalescence pour Wembanyama ? Comme le rapporte L’Equipe, Victor Wembanyama va être du voyage avec les San Antonio Spurs pour affronter les Memphis Grizzlies. Après avoir passé une IRM et des examens médicaux, le Français a pu reprendre progressivement. Wemby a même pu prendre part à un entraînement et une opposition à 5 contre 5.