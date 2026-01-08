Une star sous le charme, coup de foudre avec Wembanyama !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama, pas une licorne comme d'autres avant lui, mais un alien inégalable. C'est le constat dressé par LeBron James lors de l'arrivée du Français en NBA il y a 2 ans et demi de cela. Depuis, Wemby est devenu le meilleur rookie de la saison régulière 2023/2024 et a répondu aux éloges du quadruple champion NBA.

Drafté à la première position en 2023, Victor Wembanyama a confirmé son statut en étant élu rookie de la saison régulière en question. Rapidement propulsé en tant que franchise player des San Antonio Spurs , Wemby est surnommé « The Alien » notamment et son équipementier Nike s'est servi de ce surnom pour ses campagnes publicitaires. Néanmoins, à son arrivée dans l'élite du basket américain, une tout autre appellation lui avait été donnée.

Dans le cadre des retrouvailles entre les Los Angeles Lakers et les San Antonio Spurs au Frost Bank Center dans la nuit de mercredi à jeudi, les propos de LeBron James lors de l'arrivée de Victor Wembanyama dans la ligue sont ressortis. King James ne tarissait pas d'éloges à son égard. « Tout le monde a été une licorne au cours des dernières années, mais lui est plus comme un alien. Personne n'a déjà vu quelqu'un aussi grand que lui être aussi fluide et gracieux qu'il est sur le parquet. Vous pouvez voir qu'il adore le jeu et il sourit beaucoup. Il est pour sûr un talent générationnel ».

«Donc j'aime beaucoup ce qu'il a dit, spécialement à propos de la licorne et le sourire»

Cette vidéo a été montrée à Victor Wembanyama en pleine interview. Le sourire aux lèvres, la star des Spurs était en adéquation la plus totale avec l'analyse de LeBron James le concernant. Wemby s'est notamment attardé sur l'aspect licorne et son sourire qui le caractérise bien. « Il y a plusieurs choses que j'aime dans cette interview. Je suis d'accord avec lui parce que je déteste quand les gens m'appellent une licorne. Je préfère bien plus être appelé un alien qu'une licorne. Une licorne n'est pas très originale, vous savez. Il a aussi parlé de quelque chose d'important, il a dit que je souriais beaucoup sur le parquet. Pour moi, nous faisons du sport, nous jouons littéralement et prenons du plaisir. C'est l'une des choses les plus importantes pour moi. Il dit des mots assez forts comme : talent générationnel, que je suis gracieux. Vous pouvez être talentueux, avoir une belle palette technique et de la grâce, mais sans un dur labeur, le talent ne veut rien dire. Donc j'aime beaucoup ce qu'il a dit, spécialement à propos de la licorne et le sourire ».

Un coup de foudre donc entre LeBron James et Victor Wembanyama, mais les retrouvailles n'ont pas vraiment pu avoir lieu en raison de la blessure au pied de King James l'empêchant de prendre part à la défaite des siens contre les Spurs à San Antonio (107-91).