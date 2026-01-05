F1 - Rupture avec Pierre Gasly : Le clash que personne n'a vu venir avec le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pilote installé en Formule 1 depuis 2017, soit l'année de son 21ème anniversaire, Pierre Gasly a choisi d'investir au FC Versailles en 2024. La star d'Alpine est devenue le troisième propriétaire de l'équipe des Yvelines qui va recevoir le 16 janvier prochain l'équipe de sa ville natale : Rouen. Un communiqué sanglant a été publié par le FC Rouen 1899 ce lundi.

Le vendredi 16 janvier prochain, le FC Versailles recevra le FC Rouen 1899 au Camp des Loges, ex-complexe d'entraînement du PSG où le club francilien reçoit ses adversaires cette saison. Un choc dans ce championnat de National puisque les locaux (6ème) accueilleront les leaders normands. L'équipe seulement, sans les supporters comme l'atteste le communiqué des Diables Rouges, groupe de supporters du club.

«Malgré l'argent de leur jeune président, ce club sans âme, sans stade et sans supporter n'a rien à faire dans une division comme le national» « Comme d'autres clubs cette saison, le FC Rouen est victime de l'amateurisme du FC Versailles. A l'aube d'une Ligue 3 qui se voudrait professionnelle, ce club ne propose que 100 places aux supporters rouennais. Les Rouen Fans refusent de choisir entre leurs membres ou de faire un tri entre les différents supporters du club, alors que le peuple rouennais aurait pu être au moins 5 fois plus nombreux que cette jauge ridicule ». ont regretté les Diables Rouges remettant même en cause la légitimité du FC Versailles en National. Selon eux, le club des Yvelines n'a pas d'âme. « Nous sommes donc contraints de renoncer à ce déplacement. Encore une belle publicité pour le National dans une rencontre de haut de tableau ! C'est une honte qui démontre que malgré l'argent de leur jeune président, ce club sans âme, sans stade et sans supporter n'a rien à faire dans une division comme le national ».