Départ avec Mbappé, ça passe ou ça casse !

L’été prochain, Kylian Mbappé et l’équipe de France vont s’en aller aux États-Unis à l’occasion de la Coupe du monde 2026. Certains joueurs, ne figurant pas encore dans les plans de Didier Deschamps, rêvent de prendre part à ce mondial. C’est notamment le cas du jeune Mathys Tel, qui pourrait quitter Tottenham en janvier.
L’année 2026 risque d’être historique. Cet été, cap sur les États-Unis pour l’équipe de France qui tentera d’aller chercher une troisième étoile. Kylian Mbappé et tous les hommes de Didier Deschamps iront défier les meilleures équipes du monde à l’occasion du mondial.
Mathys Tel veut disputer la Coupe du monde
Et si le sélectionneur tricolore semble déjà avoir beaucoup de joueurs à sa disposition pour cette Coupe du monde, certains n’ayant jamais eu l’occasion de jouer pour l’équipe de France, en rêve. C’est notamment le cas du jeune Mathys Tel. Âgé de 20 ans, l’attaquant formé à Rennes a définitivement rejoint Tottenham l’été dernier.
Un départ de Tottenham à prévoir
Cependant, le crack né en 2005 n’est pas beaucoup utilisé par Thomas Frank. Ce dimanche, le journaliste Fabrizio Romano révèle que Mathys Tel est sur la liste de plusieurs clubs dont le Paris FC qui souhaite le recruter en prêt sur ce mois de janvier. L’ancien du Bayern Munich lui, rêve de jouer la Coupe du monde et cherche donc actuellement du temps de jeu régulier.