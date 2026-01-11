Zidane se fait clasher en public !

Amadou Diawara

Ce samedi, l'Algérie est tombé en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Fennecs ont été battus par le Nigéria de Victor Osimhen. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le média DZ Foot a taclé Luca Zidane et ses coéquipiers.

Après avoir écarté la RD Congo en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a dû défier le Nigéria. Malheureusement pour la bande à Luca Zidane, elle s'est inclinée face aux Super Eagles ce samedi (2-0).

«Un océan de médiocrité» Après l'élimination de l'Algérie en quart de finale de la CAN 2025, DZ Foot s'est totalement lâché. « Complètement dépassés », a titré le média. « Une première période totalement ratée », a ajouté DZ Foot, pointant même un « océan de médiocrité ».