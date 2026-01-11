Zidane et l'Algérie : Ils crient au scandale !

Amadou Diawara

Ce samedi, l'Algérie s'est inclinée contre le Nigéria en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après le coup de sifflet final de la rencontre, les Fennecs ont pesté contre l'arbitrage, estimant qu'un penalty aurait dû être sifflé à la suite d'une main dans la surface de réparation des Super Eagles.

Ayant battu la RD Congo, l'Algérie a composté son billet pour les quarts de finale de la CAN 2025. Opposé au Nigéria ce samedi, les Fennecs ont perdu (2-0). Présents en zone mixte après la rencontre, plusieurs coéquipiers de Luca Zidane ont dénoncé un scandale.

«Il y a clairement main dans la surface» « L'arbitrage d'Algérie-Nigéria ? Tout ce que j'ai à dire, c'est que le Nigeria n'a pas besoin de ça, lancé Aïssa Mandi. C'est une grande équipe, qui arrive à maturité, avec de grands joueurs. Ils n'avaient pas besoin de ça pour être bons, pour performer, ils l'ont montré tout au long de la CAN. C'est vrai que c'est un peu dommage ».