Zidane et l'Algérie : Ils crient au scandale !

Ce samedi, l'Algérie s'est inclinée contre le Nigéria en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après le coup de sifflet final de la rencontre, les Fennecs ont pesté contre l'arbitrage, estimant qu'un penalty aurait dû être sifflé à la suite d'une main dans la surface de réparation des Super Eagles.
Ayant battu la RD Congo, l'Algérie a composté son billet pour les quarts de finale de la CAN 2025. Opposé au Nigéria ce samedi, les Fennecs ont perdu (2-0). Présents en zone mixte après la rencontre, plusieurs coéquipiers de Luca Zidane ont dénoncé un scandale.
«Il y a clairement main dans la surface»
« L'arbitrage d'Algérie-Nigéria ? Tout ce que j'ai à dire, c'est que le Nigeria n'a pas besoin de ça, lancé Aïssa Mandi. C'est une grande équipe, qui arrive à maturité, avec de grands joueurs. Ils n'avaient pas besoin de ça pour être bons, pour performer, ils l'ont montré tout au long de la CAN. C'est vrai que c'est un peu dommage ».
«Tout le monde a vu»
De son côté, Rayan Aït-Nouri s'est montré plus cash : « La main de Junior Ajay non sifflée ? C'est un tout. L'arbitre doit siffler, en première mi-temps, le centre de Farès où il y a clairement main dans la surface. Il y a énormément de fautes qu'il ne siffle pas. C'est sûr que c'est frustrant ». Si Riyad Mahrez a également dénoncé un problème d'arbitrage, il reconnait que l'Algérie aurait dû gagner malgré tout. « Tout le monde a vu (la main ndlr). Ce n'est pas à cause de ça qu'on a perdu. Mais l'arbitre sortait des cartons très facilement alors que quand c'est nous, il ne les sort pas. Ce sont des petits détails, le haut niveau se joue sur des petits détails. C'est le football », a confié le capitaine des Fennecs.