Départ en Arabie Saoudite : Kylian Mbappé a pris sa décision, c'est inattendu !

Amadou Diawara

Le 31 décembre, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. Supposé manquer trois semaines de compétition initialement, le numéro 10 de Xabi Alonso pourrait finalement être convoqué pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, programmée ce dimanche soir. Toutefois, Kylian Mbappé préférerait démarrer le Clasico face au FC Barcelone sur le banc des remplaçants.

Le Real Madrid a annoncé une mauvaise nouvelle le 31 décembre. En effet, le club merengue a fait savoir que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. Une blessure qui devait le tenir éloigné des terrains pendant trois semaines.

Real Madrid - FC Barcelone : Kylian Mbappé convoqué ? Contre toute attente, Kylian Mbappé pourrait signer son grand retour dès ce dimanche soir. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le numéro 10 de Xabi Alonso devrait être convoqué pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. La Maison-Blanche ayant rendez-vous avec le FC Barcelone ce dimanche soir au stade Roi-Abdallah de Djeddah (Arabie Saoudite).