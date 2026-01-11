Départ en Arabie Saoudite : Kylian Mbappé a pris sa décision, c'est inattendu !

Le 31 décembre, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. Supposé manquer trois semaines de compétition initialement, le numéro 10 de Xabi Alonso pourrait finalement être convoqué pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, programmée ce dimanche soir. Toutefois, Kylian Mbappé préférerait démarrer le Clasico face au FC Barcelone sur le banc des remplaçants.
Le Real Madrid a annoncé une mauvaise nouvelle le 31 décembre. En effet, le club merengue a fait savoir que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. Une blessure qui devait le tenir éloigné des terrains pendant trois semaines.
Real Madrid - FC Barcelone : Kylian Mbappé convoqué ?
Contre toute attente, Kylian Mbappé pourrait signer son grand retour dès ce dimanche soir. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le numéro 10 de Xabi Alonso devrait être convoqué pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. La Maison-Blanche ayant rendez-vous avec le FC Barcelone ce dimanche soir au stade Roi-Abdallah de Djeddah (Arabie Saoudite).
Real Madrid : Mbappé veut être remplaçant contre le Barça
A en croire L'Equipe, Kylian Mbappé devrait choisir s'il sera titulaire ou non lors du Clasico de ce dimanche soir. Et comme l'a indiqué le média français, l'avant-centre du Real Madrid préférerait ne pas figurer dans le XI de départ de Xabi Alonso face au FC Barcelone. Malgré de meilleures sensations ces derniers jours, Kylian Mbappé voudrait éviter de prendre des risques inconsidérés, qui pourraient aggraver sa blessure. Kylian Mbappé pourrait donc entrer en jeu si le scénario du match n'est pas favorable au Real Madrid.