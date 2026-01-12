9M€ : Transfert surprise à l’OL ?

Pierrick Levallet

L’OL a visiblement prévu d’être assez actif sur le mercato cet hiver. Après avoir enregistré le prêt d’Endrick, le club rhodanien n’entendrait pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants lyonnais travailleraient notamment sur un transfert surprenant. Les Gones s’activeraient pour mettre la main sur un certain Noah Nartey (Brondby).

L'OL s'active pour Noah Nartey D’après les informations de TMW, l’OL avancerait dans le dossier Noah Nartey. Le joueur de 20 ans ne souhaite pas prolonger son contrat qui expire en juin 2027 à Brondby. Le club danois pourrait donc laisser filer son milieu central pour environ 9M€. Reste maintenant à voir si l’OL sera prêt à s’aligner sur cette somme.