«C’est le mieux» : Le conseil glissé à Kylian Mbappé qui va agacer le Real Madrid ?

Kylian Mbappé va manquer quelques jours de compétition avec le Real Madrid. Touché au genou, l'attaquant de 27 ans devrait être laissé au repos pour une durée de deux à trois semaines. Le capitaine de l'équipe de France a d'ailleurs reçu un conseil pour sa convalescence, et il ne devrait pas spécialement plaire aux Merengue.

Forfait pour le match retour ce mercredi soir contre Benfica en Ligue des champions, Kylian Mbappé devrait être laissé quelques temps au repos au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France souffrait du genou depuis décembre dernier, et la douleur a fini par être trop importante pour être ignorée. Le champion du monde 2018 devrait ainsi manquer deux à trois semaines de compétition à en croire RMC Sport. Et l’attaquant de 27 ans a reçu un conseil pour sa convalescence, et il ne devrait pas vraiment faire les affaires du Real Madrid.

«Il faut qu’il se soigne, mais complètement» « À sa place, je serais heureux. C’est le bon moment pour se blesser. Il faut qu’il se blesse, deux ou trois semaines, il sera bien, tranquille. Sur Mbappé, ça me va très bien. Il faut qu’il se soigne, mais complètement. Le problème, c’est qu’il va prendre une semaine, il va reprendre la semaine prochaine. L’idéal, c’est qu’il arrête trois semaines. C’est le mieux. Il a le droit de faire des choix. Je ne dis pas qu’il faut qu’il fasse exprès d’être blessé. Mais que des joueurs soient blessés à ce moment-là, réellement, ça leur permet de couper et de reprendre tranquillement » a expliqué Raymond Domenech dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.