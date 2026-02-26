Un ancien joueur de Ligue 1 en est persuadé : «Si j'étais footballeur aujourd'hui, je coûterais 80M€»

Alexis Brunet

En 2017, le transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG pour 222M€ a quelque peu détraqué le marché des transferts. Aujourd'hui, pour s’offrir un bon joueur, il faut mettre sur la table au minimum plusieurs dizaines de millions d’euros. Un contact qui fait dire à un ancien pensionnaire de Ligue 1 qu’il coûterait pas moins de 80M€ dans le football d’aujourd’hui.

Actuellement, si l’on prend le classement Transfermarkt des joueurs les mieux valorisés du monde, on retrouve par exemple Achraf Hakimi à la 34ème place. Le latéral du PSG a une valeur estimée à 80M€ ce qui fait de lui l’un des défenseurs les plus chers du monde, juste derrière William Saliba qui est estimé à 90M€.

⚽️💰👀 Yohan Mollo l’assure : «Dans le foot d’aujourd’hui, je coûterais 80 millions d’euros !»



Un ancien joueur de Ligue 1 pense qu’il coûterait 80M€ aujourd’hui Achraf Hakimi fait partie des meilleurs à son poste et cette estimation ne semble donc pas si incohérente. Toutefois, à en croire Yohan Mollo, qui s’est exprimé pour le média Capté, ce dernier pourrait coûter aussi cher que le Marocain s’il évoluait dans le football d’aujourd'hui. « Je pense que si j'étais footballeur aujourd'hui, je coûterais 80 millions d'euros. Parce que sans prouver, tu coûtes cher, juste en faisant deux-trois fulgurances tu coûtes cher. Avant, ce n'était pas du tout ça la politique. »